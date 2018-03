Paris (dpa) - Frankreich erwartet von Deutschland mehr Unterstützung im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak. Er wünsche sich, dass Deutschland sich noch mehr engagieren könne, sagte Präsident François Hollande am Abend vor einem Arbeitsessen mit Kanzlerin Angela Merkel in Paris. «Falls Deutschland weiter gehen könnte, wäre das ein sehr gutes Signal.» Zuletzt war über einen möglichen Einsatz von deutschen Tornado-Aufklärungsflugzeugen spekuliert worden.