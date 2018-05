Paris (dpa) - Nach Überschwemmungen haben in Frankreich bereits 5500 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen. Das berichtete der Sender France Info unter Berufung auf das Krisenzentrum der Regierung. Seit Beginn der Unwetter am Sonntag, die vor allem im nördlichen Zentrum des Landes zu Hochwassern geführt haben, sei die Feuerwehr zu mehr als 10 500 Einsätzen ausgerückt. «Die Situation bleibt angespannt, in mehreren Sektoren schwierig», sagte Premierminister Manuel Valls. Weitere Evakuierungen seien nötig. In der Hauptstadt Paris stieg auch der Pegelstand der Seine an.