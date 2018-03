Berlin (dpa) - Die Personalie Pep Guardiola stellt zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Bundesliga das sportliche Geschehen fast in den Schatten. Will der Trainer über das Saisonende hinaus beim FC Bayern bleiben oder geht er? Die Zeichen stehen auf Abschied, heute soll es Klarheit geben. Zuletzt war berichtet worden, dass Guardiola seinen am Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde und der frühere Real-Madrid-Coach Carlo Ancelotti den Katalanen beerben solle. Als Guardiolas neuer Verein wird Manchester City gehandelt.