München (dpa) - Unterhaltsam, witzig und selbstironisch hat Entertainer Thomas Gottschalk in München sein Leben Revue passieren lassen. Zugleich präsentierte er am Abend seine Autobiografie «Herbstblond». Mit dem Buch zieht Gottschalk kurz vor seinem 65. Geburtstag am 18. Mai Bilanz und dankt seinem Publikum dafür, «dass Sie mich fast vierzig Jahre in Ihr Wohnzimmer gelassen haben». Zu der Plauderrunde in München hatte er als prominente Gäste Regisseur Michael «Bully» Herbig und Schauspieler Jürgen Prochnow eingeladen.