Paris (dpa) - Schauspielerin Hanna Schygulla spürt bei den Menschen in Paris nach den Terroranschlägen Trotz und Stolz. «Paris ist kein Terrain für Angsthasen. Die Leute verkriechen sich nicht, sobald Gefahr droht», sagte sie der dpa. Schygulla sagte, in der Empörung über die Anschläge sollte nicht vergessen werden, «dass wir - die angegriffenen Demokratien - mit großem Gewinn Waffen in die nahöstlichen Kriegsgebiete liefern». Das rechtfertige aber nicht solche Morde. Die Schauspielerin lebte viele Jahre in Paris, ehe sie im vergangenen Jahr nach Berlin zog.