Karlsruhe (dpa) - Bundesliga-Gründungsmitglied Hamburger SV will im Relegations-Rückspiel beim Karlsruher SC den ersten Abstieg nach 52 Jahren vermeiden. Das Hinspiel in der Hansestadt endete 1:1. In der Fußball-Saison 2013/2014 hatte sich der HSV in der Relegation dank des Auswärtstores von Pierre-Michel Lasogga knapp gegen die SpVgg Greuther Fürth durchgesetzt. HSV-Trainer Bruno Labbadia bangt um die kroatischen Offensivkräfte Ivica Olic und Ivo Ilicevic. Olic hatte nach einer Spritze in den Rücken einen allergischen Schock erlitten. Ilicevic, Torschütze im Hinspiel, laboriert an Adduktorenbeschwerden.