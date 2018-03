Ingolstadt (dpa) - Pep Guardiola hat seine dritte Meisterschaft mit dem FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga als «schwierigsten Titel» bezeichnet. «Großes Kompliment an Borussia Dortmund, der BVB war ein richtiger Konkurrent», sagte Guardiola nach dem 2:1 in Ingolstadt, mit dem die Bayern ihren 26. Meistertitel perfekt machen konnte. Es war zugleich der vierte Münchner Titelgewinn in Serie - ein Novum in der Bundesliga. «Ich möchte diesen vierten Titel mit Jupp Heynckes teilen», sagte Guardiola. Sein Vorgänger war 2013 mit dem Rekordchampion Meister geworden: «Jupp, das ist für Dich!»