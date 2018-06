Berlin (dpa) - Die Grünen verlangen einen besseren Schutz von Flüchtlingen vor Übergriffen, Gewalt und sexuellem Missbrauch in Unterkünften. Die Betreiber sollten in Absprache mit den Ländern gesetzlich verpflichtet werden, Gewaltschutzkonzepte zu etablieren, schreiben mehrere Abgeordnete in einem Antrag, der im Bundestag eingebracht werden soll. Gemeinschaftsunterkünfte wie alle Einrichtungen, die Kinder betreuen, sollten eine Betriebserlaubnis benötigen. Zuerst hatte der Spiegel über den Antrag berichtet.