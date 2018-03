Brüssel (dpa) - Die Polizei in Belgien hat nach den Terroranschlägen von Paris einen Großeinsatz gestartet. Nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga durchsuchten schwer bewaffnete Polizisten mehrere Wohnungen in Brüssel. Nach Angaben eines Rundfunksenders wurde mindestens ein Mensch festgenommen. Die Polizei wollte bisher nicht offiziell bestätigen, dass der Einsatz in Verbindung mit den Anschlägen von Paris steht. Augenzeugen sollen dort allerdings am Abend ein Fahrzeug mit belgischem Kennzeichen beobachtet haben, das mit den Taten in Verbindung stehen könnte.