Stuttgart (dpa) - Acht Monate nach dem Fund von zwei Leichen, die in Koffern versteckt waren, beginnt in Stuttgart der Mordprozess gegen einen 48-Jährigen. Das Verfahren musste wegen großen Publikumsinteresses in einen größeren Saal verlegt werden. Der angeklagte 48-Jährige soll am 30. Mai 2014 in seiner Stuttgarter Wohnung zunächst einen 50 Jahre alten Mann mit einem Feuerlöscher erschlagen und später eine 47-jährige Frau erstochen haben. Die beiden vergleichsweise kleinen Leichen soll der Angeklagte in zwei Koffer gepackt und mit dem Rad in den Schlossgarten gefahren haben.