Schleusingen (dpa) - Bei einem Feuer auf einem Campingplatz am Bergsee Ratscher bei Schleusingen in Thüringen sind mindestens acht Campingwagen und ein Auto verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, entstand der Brand gestern Abend durch eine Gasverpuffung an einer Heizung in einem Wohnwagen. Die Feuerwehr rückte mit 18 Wagen an, um den Brand zu löschen. Der Eigentümer des Wohnwagens, in dem der Brand entstand, erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Verletzte gab es keine.