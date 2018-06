Berlin (dpa) - Gesundheitsminister Hermann Gröhe hat CDU und CSU dazu aufgerufen, ihre Auseinandersetzungen über den Umgang mit der Flüchtlingskrise einzustellen. Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, unnützer Streit erhöhe weder die Lebensqualität noch die Freude an einer Koalition. Die Spitzen von CDU und CSU wollen sich am Freitag und Samstag zu einer Klausur in Potsdam treffen, um einen Ausweg aus dem monatelangen Streit über die Flüchtlingspolitik zu finden.