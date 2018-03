New York (dpa) - Der US-Aktienmarkt ist am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Angetrieben wurde die Wall Street von der Hoffnung auf eine Einigung im griechischen Schuldenstreit und einem schwächeren US-Dollar. Der Dow Jones stieg am Ende um 1,33 Prozent auf 18 000,40 Punkte. Der Eurokurs stabilisierte sich über der Marke von 1,13 Dollar. Zuletzt kostete ein Euro 1,1327 Dollar.