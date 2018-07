Mainz (dpa) - Gewitter mit Regen und sturmartige Böen haben am Abend in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vielerorts das närrische Treiben beeinträchtigt. In Mainz wurden unter anderem die Sanitätszelte sturmsicher gemacht, wie der Organisationsleiter Gesundheit, Mathias Hirsch, sagte. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor stürmischen Böen und Sturmböen. Bei Gewittern seien sogar orkanartige Böen möglich. Besonders im Süden und Osten des Landes sei die Gefahr besonders groß.