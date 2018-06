Riems (dpa) - Die gefährliche Vogelgrippe H5N8 ist in Niedersachsen nachgewiesen worden. Bei dem Fall im Kreis Cloppenburg handele es sich um die hochansteckende Erreger-Variante, die im November in Mecklenburg-Vorpommern und den Niederlanden festgestellt wurde. Das teilte Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer mit. Auf dem betroffenen Geflügelhof in der Gemeinde Barßel sollen 19 000 Tiere getötet werden, 12 000 weitere auf einem anderen Hof, der mit dem in Barßel in Kontakt stand.