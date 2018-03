Riad (dpa) - Am zweiten Tag seiner Reise in die Golfstaaten will Vizekanzler Sigmar Gabriel heute mit dem saudischen Königshaus über engere Wirtschaftsbeziehungen beraten. Auf dem Programm steht unter anderem ein Treffen mit Kronprinz Muqrin. Möglicherweise kommt der Wirtschaftsminister auch mit dem neuen saudischen König Salman zusammen. Die Opposition in Deutschland und Menschenrechtler fordern vom SPD-Vorsitzenden, dass er sich für den zu langer Haft und 1000 Hieben verurteilten Blogger Raif Badawi stark macht.