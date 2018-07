Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg hat einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gemacht. Die Badener bezwangen den kriselnden TSV 1860 München mit 3:0 und festigten damit ihren zweiten Platz in der 2. Liga. Die beiden weiteren Sonntagsspiele endeten unentschieden. Braunschweig und Kaiserslauten trennten sich 1:1 und Duisburg und Bochum spielten 0:0. Duisburg geht damit als Tabellenletzter in die Winterpause.