Innsbruck (dpa) - Eine Frau aus Bayern ist Innsbrucker Waltherpark in einer Hängematte von einer umstürzenden Steinsäule erschlagen worden. Der Freund der 32-Jährigen hatte ein Ende der Hängematte mit einem Seil an der Säule befestigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil ein Verdacht auf fahrlässige Tötung nicht ausgeschlossen werden kann. Das Pärchen hatte in der Nacht rund 15 Minuten in der Hängematte zwischen einem Baum und der Säule gelegen, als die sich die Säule aus der Verankerung löste und samt einer Statue auf die Frau stürzte.