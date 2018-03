Saarbrücken (dpa) - In einer Arztpraxis in Saarbrücken ist eine Frau erschossen worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter nach kurzer Flucht in Tatortnähe fest, wie ein Sprecher sagte. Auch die Schusswaffe sei sichergestellt worden. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk über den tödlichen Angriff berichtet. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Schützen um einen 44 Jahren alten Mann. Die Hintergründe für die Tat sind völlig unklar.