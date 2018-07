Nîmes (dpa) - Mit der Simulation eines Bombenanschlags auf Fußballfans haben französische Sicherheitskräfte sich auf die Europameisterschaft vorbereitet. Knapp drei Monate vor Beginn des Sportspektakels trainierten Polizei, Gendarmerie, Soldaten und Rettungskräfte in Nîmes die Reaktion auf die Explosion einer sogenannten schmutzigen Bombe. Dabei wurde simuliert, dass sich ein Terrorist in einer Fanzone in die Luft sprengt und damit einen chemischen Stoff freisetzt. Nach den islamistischen Terroranschlägen ist die Sicherheit ein wichtiges Thema bei der Vorbereitung der EM.