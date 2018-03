Paris (dpa) - Nach den jüngsten Terrorattacken von Paris will die französische Regierung das Recht für den seitdem geltenden Ausnahmezustand in der Verfassung verankern. Verurteilten Terroristen mit zwei Nationalitäten soll die französische Staatsangehörigkeit entzogen werden können. Regierungschef Manuel Valls sprach von einer «symbolischen Maßnahme». Frankreich rechnet weiter mit der Gefahr islamistischer Anschläge. Erst gestern war bekannt geworden, dass Angriffe in Orléans auf Einrichtungen von Militär, Gendarmerie und Polizei vereitelt wurden. Zwei Franzosen wurden festgenommen.