Paris (dpa) - Der Kampf gegen den IS steht im Mittelpunkt eines Treffens der Verteidigungsminister Frankreichs und der USA, Jean-Yves Le Drian und Ashton Carter, in Paris. Beide Länder fliegen im Irak und in Syrien Angriffe gegen Stellungen der Miliz. Anschließend kommen Le Drian und Carter mit weiteren Verteidigungsministern zusammen, darunter auch mit der deutschen Ressortchefin Ursula von der Leyen. Neben einer Bilanz der bisherigen Angriffe wollen die Minister auch über eine Intensivierung der Attacken sprechen.