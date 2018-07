Berlin (dpa) - In Berlins größter Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände des früheren Flughafens Tempelhof haben Asylbewerber Übergriffe von Wachleuten beklagt. Die Vorwürfe ließen sich zunächst nicht erhärten. Die Bewohner hatten dem rbb geschildert, sie seien von Sicherheitskräften verbal erniedrigt und mit Pfefferspray besprüht worden. Der Geschäftsführer der Betreiberfirma Tamaja, Michael Elias, sagte, er habe keine Kenntnis über die beschriebenen Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. In Berlins größter Unterkunft sind mehr als 2000 Flüchtlinge in mehreren Hangars untergebracht.