Kopenhagen (dpa) - Nach etlichen Bombendrohungen in Dänemark hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann aus Slagelse auf Seeland im Osten Dänemarks soll per E-Mail Drohungen an Flughäfen, Einkaufszentren, Krankenhäuser und Universitäten im ganzen Land geschickt haben. Details zu dem Verdächtigen gaben die Ermittler nicht bekannt. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. Am Nachmittag waren die Flughäfen Aarhus und Roskilde sowie zwei Einkaufszentren auf Seeland geräumt worden. Nach einigen Stunden konnten die Flughäfen wieder öffnen.