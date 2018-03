New York (dpa) - Zwei junge Frauen haben «oben ohne» im Wahllokal von Donald Trump gegen frauenverachtende Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten protestiert. Die Aktivistinnen der Frauenrechtsbewegung «Femen» rissen sich vor Dutzenden Augenzeugen ihre Oberteile vom Leib, wie die «New York Daily News» berichtet. Sie forderten Trump dazu auf, sich doch selbst in den Schritt zu greifen. Hintergrund sind vulgäre Äußerungen Trumps. In einem Video aus dem Jahr 2005 sagte er, als Star könne er sich bei Frauen alles erlauben und sie selbst zwischen den Beinen begrapschen.