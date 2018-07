Berlin (dpa) - Jugendliche Fans können dieses Wochenende ihre Lieblings-Youtuber in Berlin treffen. Auf den «Videodays» in der Arena sind dutzende Youtuber vor Ort, viele von ihnen können auf eine Fangemeinde von mehreren Hunderttausenden Abonnenten zählen. Zu den großen Stars zählen Die Lochis mit mehr als einer Million oder Y-Titty mit mehr als drei Million Youtube-Fans. Der Freitag ist für Autogramme und Fotos mit Fans reserviert, am Samstag soll es eine Show mit Preisverleihung geben. Die Veranstalter rechnen mit 5000 bis 6000 Besuchern.