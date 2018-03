Atlanta (dpa) - Die Familie von Bobbi Kristina Brown hat US-Berichte über den angeblich bevorstehenden Tod der Tochter von Whitney Houston zurückgewiesen und kritisiert. «Der Wunsch, erste zu sein, hat das Urteilsvermögen vieler Reporter vernebelt und sie haben auf Sorgfalt verzichtet», hieß es in einer Mitteilung. Mehrere US-Medien hatten ohne konkrete Quellenangaben gemeldet, die Familie wolle die lebenserhaltenden Apparate der 21-Jährigen abschalten, also am dritten Todestag von Whitney Houston. Bobbi Kristina war Ende Januar regungslos in einer Badewanne gefunden worden. Sie liegt im Koma.