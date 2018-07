Hannover (dpa) - Bei der Fahndung nach einem Unbekannten wegen einer Bomben-Attrappe in einem IC in Hannover wertet die Bundespolizei nun Videoaufzeichnungen aus. Der Mann war aufgefallen, als er das Paket nach der Absage des Fußball-Länderspiels wegen Terroralarms in eine Ablage gelegt hatte und weggegangen war. Ein Reisender hatte das verdächtige Paket in dem Zug bemerkt und den Unbekannten darauf aufmerksam gemacht, dass er etwas vergessen habe. Dieser reagierte darauf aber nicht, sondern verließ den Zug und flüchtete.