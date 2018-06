Berlin (dpa) - Der FC Bayern München will im letzten Spiel unter Trainer Pep Guardiola gegen Borussia Dortmund den 18. DFB-Pokal gewinnen. Es wäre für die Bayern nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft das elfte Double der Vereinsgeschichte. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion gewinnt auch durch einen Abschied auf Dortmunder Seite an Brisanz: Kapitän Mats Hummels wird nach dem Saisonabschluss nach München wechseln. Auch Bundestrainer Joachim Löw wird auf der Tribüne sitzen. «Bayern gegen Dortmund ist das Beste, was derzeit in Deutschland zu sehen ist», sagte Löw zur Kraftprobe.