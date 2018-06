Nyon (dpa) - Der FC Bayern München trifft im Halbfinale der Champions League auf den FC Barcelona und damit auf den Ex-Club von Trainer Pep Guardiola. Wie die Auslosung in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union in Nyon ergab, müssen die Bayern am 5. oder 6. Mai zunächst auswärts antreten, das Rückspiel findet am 12. oder 13. Mai in München statt. Im anderen Halbfinale hat Italiens Rekordmeister Juventus Turin zunächst Heimrecht gegen Titelverteidiger Real Madrid. Das Endspiel wird am 6. Juni im Berliner Olympiastadion ausgetragen.