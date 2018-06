Berlin (dpa) - Eine neue Expertengruppe der Luftfahrtbranche soll über Konsequenzen aus dem Germanwings-Absturz mit 150 Toten beraten. Das kündigte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft Klaus-Peter Siegloch an. Die Fachleute sollen unter anderem über mögliche Änderungen am Türschutz-Mechanismus in Cockpits beraten, außerdem über medizinische und psychologische Checks für Piloten.