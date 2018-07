Berlin (dpa) - Der frühere ZDF-Wettermoderator Ben Wettervogel ist tot in seiner Wohnung in Berlin gefunden worden. Das bestätigte das ZDF. Man sei tief betroffen, hieß es bei dem Sender in Mainz. Zuvor hatten bereits die Zeitungen «Bild» und «B.Z.» über den Fund der Leiche gestern berichtet. Wettervogel präsentierte zwischen 2005 und 2014 das Wetter im ZDF-Morgenmagazin. Zuvor war er bereits Wettermoderator bei mehreren Radiosendern. Kollegen reagierten bestürzt auf Wettervogels Tod.