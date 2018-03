Amsterdam (dpa) - Die frühere Defa-Schauspielerin, die Niederländerin Cox Habbema, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie in Amsterdam der niederländischen Nachrichtenagentur ANP mit. Habbema wirkte in zahlreichen Spielfilmen und TV-Serien in der DDR mit, wie etwa im Märchenfilm «Wie heiratet man einen König?» und im «Polizeiruf 110». Habbema verließ dann die DDR aus Protest gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Auch in den Niederlanden spielte sie zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen.