Berlin (dpa) - Der Ex-SED-Funktionär Günter Schabowski ist tot. Er starb am frühen Morgen in einem Berliner Pflegeheim im Alter von 86 Jahren. Das teilte seine Witwe Irina Schabowski der dpa mit. Als Mitglied des Politbüros hatte Schabowski am 9. November 1989 für eine Weltsensation gesorgt: Er verkündete fast beiläufig auf einer Pressekonferenz die Öffnung der Berliner Mauer. Schabowski, der 1990 aus der SED-Nachfolgepartei PDS ausgeschlossen wurde, bekannte sich im Gegensatz zu vielen anderen DDR-Politgrößen zu Mitverantwortung und moralischer Schuld.