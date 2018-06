Berlin (dpa) - Kritik an den USA und ein weiteres Zeichen der Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten: Nach dem umjubelten Auftritt von Barack Obama und Kanzlerin Angela Merkel auf dem Kirchentag hat Außenminister Sigmar Gabriel am Tag darauf die US-Politik unter Präsident Donald Trump kritisiert. Dabei wies er dessen Forderung nach Erhöhung der deutschen Militärausgaben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zurück. Für Beifall sorgte auf dem Protestanten-Treffen auch der Auftritt des obersten deutschen Katholiken: Der Münchner Kardinal Reinhard Marx bekräftigte den Willen zur ökumenischen Annäherung der beiden Kirchen in Deutschland.