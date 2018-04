Rom (dpa) - Die geistesgegenwärtige Warnung einer Frau vor einem möglichen Hauseinsturz hat in Rom vermutlich zahlreichen Menschen das Leben gerettet. Die Bewohnerin eines siebenstöckigen Mehrfamilienhauses direkt am Tiber habe in der Nacht knacksende Geräusche gehört und die Feuerwehr verständigt. Die Rettungskräfte hätten im siebten Stock große Risse in den Wänden entdeckt und das Gebäude evakuieren lassen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Kurz nachdem alle elf Familien in Sicherheit gebracht worden waren, seien die oberen drei Stockwerke in sich zusammengefallen.