Straßburg (dpa) – Die parlamentarische Versammlung des Europarates hat nach dem jüngsten Flüchtlingsdrama im Mittelmeer eine Dringlichkeitsdebatte dazu beschlossen. «Es ist unsere Aufgabe, die Alarmglocke zu läuten», sagte die Präsidentin der Versammlung der 47 Europaratsländer, Anne Brasseur, in Straßburg. Die Partnerländer Italiens stünden in der Verantwortung, um die Lasten der Flüchtlingsströme untereinander aufzuteilen. Es sei ein Drama, dass erst so viele Menschen sterben müssten, um die Politiker in Europa wachzurütteln. Die Debatte ist für Donnerstag geplant.