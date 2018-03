Düsseldorf (dpa) - Der VfB Stuttgart hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten herben Dämpfer kassiert. Der Erstliga-Absteiger unterlag am Abend bei Fortuna Düsseldorf mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Ihlas Bebou in der 53. Minute per Foulelfmeter. Der 1. FC Nürnberg hat ein erfolgreiches Heimdebüt und damit den ersten Saisonsieg verpasst. Die Franken kamen nicht über ein 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim hinaus. Aufsteiger FC Erzgebirge Aue setzte sich mit 2:0 gegen den SV Sandhausen durch.