Sydney (dpa) - Mit einem spektakulären Feuerwerk haben die Menschen in Sydney friedlich und ausgelassen ins Neue Jahr gefeiert. Um Mitternacht in Australien - also 14 Uhr deutscher Zeit - erleuchteten tausende Raketen den Himmel über der Stadt. Um 11 Uhr unserer Zeit waren bereits die Menschen auf Samoa als erste ins Jahr 2016 gestartet. Am längsten warten müssen die Bewohner Hawaiis und von American Samoa und der Midway-Inseln auf Neujahr. Dort beginnt 2016 erst um 11 beziehungsweise 12 Uhr deutscher Zeit am Freitag.