Rio de Janeiro (dpa) - In Brasilien sind die ersten Täter nach der Gruppenvergewaltigung einer Jugendlichen angeklagt worden. Sieben Männer müssten sich wegen Vergehens an einem 16-jährigen Mädchen in einer Favela von Rio de Janeiro vor Gericht verantworten. Das teilten die örtlichen Behörden nach einem Bericht der Zeitung «O Estado de São Paulo» mit. Der Fall hatte vor einigen Wochen das Land bis in die politische Spitze erschüttert. Die Tat war durch ein in sozialen Netzwerken verbreitetes Video publik geworden.