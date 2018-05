Kumamoto (dpa) - Ein weiteres schweres Erdbeben im Südwesten Japans hat mindestens 22 Menschen in den Tod gerissen. Hunderte Menschen wurden in der am schwersten betroffenen Provinz Kumamoto verletzt, berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo. Viele Häuser sind zerstört, es kam zu Erdrutschen. Zehntausende Menschen sind von der Gas- und Stromversorgung abgeschnitten. Das Rathaus der Stadt Uto stürzte teilweise ein. Auch das Dach des Flughafens von Kumamoto brach ein. Das Erdbeben der Stärke 7,3 war erheblich stärker als das erste Beben am Donnerstag, bei dem neun Menschen getötet worden waren.