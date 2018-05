Dresden (dpa) - In Dresden sind am Abend erneut Tausende einem Aufruf des umstrittenen Pegida-Bündnisses gefolgt und gegen eine angebliche «Überfremdung» Deutschlands auf die Straße gegangen. Die Polizei konnte zunächst noch keine genauen Angaben zur Zahl der Teilnehmer an dieser elften Pegida-Kundgebung in der sächsischen Landeshauptstadt machen. Zuletzt hatten am 22. Dezember 17 500 Menschen unter anderem für eine Verschärfung des Asylrechts demonstriert. Schon kurz vor Beginn der «Pegida»-Demonstration beteiligten sich mehrere Hundert Menschen an einer Gegenveranstaltung.