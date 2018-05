Stockholm (dpa) - Gillis Lundgren, der Erfinder des Billy-Regals, ist tot. Wie die schwedische Zeitung «Aftonbladet» berichtete, verstarb der 86-jährige Designer bereits am 25. Februar. «Wir kannten Gillis als einen Mann voller Ideen», sagte Konzernsprecherin Malin Sennevall der Zeitung. Er sei es auch gewesen, der auf die Idee kam, die Möbel in flache Pakete zu verpacken. Gillis habe zahlreiche Klassiker für den Möbelkonzern entworfen. 1979 sei das von ihm kreierte Bücherregal Billy in den Verkauf gegangen. Innerhalb von 30 Jahren wurde es weltweit 41 Millionen Mal verkauft.