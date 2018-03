Düsseldorf (dpa) - Die Nachricht vom Absturz des Germanwings-Flugs über Frankreich hat bei Angehörigen am Flughafen Düsseldorf Trauer und Entsetzen ausgelöst. An der VIP-Lounge, die der Flughafen für Angehörige und Seelsorger zur Verfügung gestellt hatte, kamen Angehörige mit völlig verweinten Augen an. Viele Mitarbeiter am Flughafen hatten aus den Medien von dem Unglück erfahren. «Genau die Strecke bin ich auch schonmal geflogen. Man denkt ja nicht, dass so etwas passiert», sagte eine Frau.