Köln (dpa) - Der bei einem bewachten Brauhausbesuch in Köln entkommene Vergewaltiger hat Justiz und Polizei auch zwei Tage nach seiner Flucht in Atem gehalten. Die JVA Aachen stellte Strafanzeige gegen die zwei Justizvollzugsbeamten, denen er entwischt war. Die Polizei brach inzwischen eine Suchaktion in Bonn nach einigen Stunden wieder ab. Ein Jogger hatte angegeben, den 58-Jährigen dort in einem Park erkannt zu haben. Der Mann saß in Sicherungsverwahrung in Aachen, weil er als gefährlich eingeschätzt wird.