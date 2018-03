Berlin (dpa) - Der mutmaßliche Mörder des Flüchtlingskindes Mohamed hat gestanden, auch den verschwundenen Potsdamer Jungen Elias getötet zu haben. Das sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Der Mann habe in der Vernehmung in der Nacht eingeräumt, Mohamed und Elias getötet zu haben. Nach dpa-Informationen soll es sich in beiden Fällen um Sexualmorde handeln. Dazu äußerten sich aber weder Polizei noch Staatsanwaltschaft. Im Lauf des Tages soll es dazu weitere Informationen bei einer Pressekonferenz geben.