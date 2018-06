Berlin (dpa) - Wer jetzt noch Weihnachtsgeschenke sucht, hat nicht mehr viel Zeit. Bis 14 Uhr an Heiligabend sind die Geschäfte geöffnet. Der Einzelhandel hofft auf starke Umsätze an den Tagen zwischen dem viertem Adventsonntag und Weihnachten. «Viele haben die ersten Urlaubs- und Ferientage genutzt, um noch einzukaufen», so Kai Falk, Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Neben letzten Geschenken waren Lebensmittel gefragt. «Der Festtagsbraten wird jetzt gekauft.» Der Verband rechnet im Weihnachtsgeschäft mit einem Umsatz von 85,5 Milliarden Euro, rund 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr.