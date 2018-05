Madrid (dpa) - Die Europäische Union wird nach Informationen der spanischen Zeitung «El País» das geplante Flüchtlingsabkommen mit der Türkei abändern. Die vereinbarten Massenabschiebungen von Flüchtlingen aus Griechenland in die Türkei stellten nach Ansicht der Vereinten Nationen sowie der juristischen Dienste der EU-Kommission und des EU-Ministerrats einen Verstoß gegen das internationale Recht dar, berichtete das Blatt. In der EU werde nun fieberhaft daran gearbeitet, bis zum EU-Gipfeltreffen am 17. und 18. März entsprechende Änderungen auszuarbeiten.