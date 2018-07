Homburg (dpa) - In Homburg im Saarland ist ein Ehepaar tot aufgefunden worden. Der 54-jährige Mann und die 51-jährige Ehefrau wurden offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens, wie die Polizei mitteilte. Beide wiesen erhebliche Verletzungen auf. Sie wurden in einer Wohnung im Stadtteil Erbach entdeckt. Dort befand sich auch ein 28 Jahre alter Sohn der Opfer. Der Mann wurde vorläufig als Verdächtiger festgenommen. Ob und in welcher Weise er mit der Tat in Verbindung steht, ist aber noch unklar. Nachbarn hatten die Polizei wegen eines lautstarken Streits alarmiert.