Kairo (dpa) - Der Egyptair-Flug MS804 von Paris nach Kairo ist vermutlich abgestürzt. Frankreichs Präsident François Hollande sprach von der Möglichkeit eines Unfalls oder eines terroristischen Hintergrunds - keine Schlussfolgerung sei auszuschließen. 66 Menschen waren an Bord des Airbus A320, dessen Spur sich am frühen Morgen verlor. Retter suchen im östlichen Mittelmeer nach der Maschine, Hollande sprach von einer Suche nach Wrackteilen. Deutsche waren der Fluggesellschaft zufolge nicht an Bord der Maschine.